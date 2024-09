Caso Sangiuliano il Boccia-gate e le lacrime in tv del ministro in giro per il mondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una storia succulenta che sta facendo impazzire il web ma anche i giornali stranieri che raccontano le debolezze del politico italiano “L’Italia si blocca per la bionda del”, oppure “In Italia una misteriosa bionda ha messo nei guai ildella Cultura“. Ma ce ne sono tanti altri. Sono i titoli di diversi quotidiani inper ilche stanno trattando lo “scandalo del”. La stampa estera si sta occupando delE’ un continuo e non fa che andare avanti. L’immagine, insomma, non è proprio bellissima quella che sta offrendo il Belpese inper l’Europa e gran parte delche si sta appassionando a quanto è accaduto da qualche settimana a questa parte alGennaroe Maria Rosaria. Dall’Europa alla Russia, agli States e parte del Sudamerica, quasi fino ad arrivare in Australia.