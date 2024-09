Bebe Vio non ha rimpianti | Volevo l’oro ma nessuno ti regala niente Il bronzo mi fa felice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Vio ha conquistato la medaglia dinel fioretto individuale (categoria B) alle Paralimpiadi di Parigi 2024, salendo sul podio dei Giochi per la terza volta consecutiva dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020, a dimostrazione di un grande talento, degno di uno dei volti simbolo del paralimpismo tricolore. L’azzurra aveva perso la semifinale contro la cinese Rong Xiao (15-9), ma poi ha saputo riscattarsi sulla pedana della capitale francese ed è riuscita a mettere le mani su un alloro prezioso, addirittura il quinto in carriera alle Paralimpiadi (oltre a quelli individuali vanno infatti aggiunti un argento e una squadre): prima il ripescaggio dominato contro la cinese Su Kang per 15-7 e poi l’atto conclusivo per il terzo posto chiudo con un perentorio 15-2 contro la sudcoreana Eun Hye Cho.