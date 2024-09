Ballando con le Stelle 19 storico volto del programma lascia lo show | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undel seguitissimoRaicon leha annunciato che lascerà lodanzante condotto da Milly Carlucci. Si tratta di Lucrezia Lando, una delle ballerine professioniste più amate dicon le, ha sorpreso i fan con l’annuncio di una pausa dal celebredi Rai1. La ballerina e coreografa ha comunicato la sua decisione attraverso un post su Instagram,ndo molti a chiedersi se si tratti di un addio definitivo o solo di una pausa temporanea. Nel suo post la Lando ha spiegato di voler dedicare il prossimo anno ad un progetto importante che richiede tutta la sua attenzione. Nel suo messaggio, ha scritto: Ciao a tutti. Quest’anno non farò parte del cast dicon le. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni.