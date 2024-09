WWE | Dragunov impressiona Strowman scelto come sostituto di Reed vola in finale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) Bron Breakker tra una settimana conoscerà il suo prossimo sfidante. Dopo i due triple threat match di lunedì scorso, vinti da Jey Uso e Pete Dunne, questa notte si sono svolti altri due incontri per determinare gli ultimi due atleti che prenderanno parte al fatal-4-way match, con il vincitore che potrà poi sfidare Breakker con il titolo Intercontinentale in palio. Poche ore prima di Raw è stato annunciato che Bronsonnon avrebbe potuto partecipare al suo match causa Covid e c’era tanta attesa per conoscere il suo, alla fine il GM ha optato per Braun, nonostante una condizione fisica tutt’altro che buona dopo il match controdi una settimana fa. Interferenze decisive Il primo triple threat match disputato è stato quello tra Ilja, Dragon Lee e Dominik Mysterio.