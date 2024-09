Ugolini chiama i suoi ex studenti Reunion di liceo a villa Zarri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Elena‘torna’ a Bologna. Non che sia mai andata via, la candidata alle Regionali di novembre per il centrodestra, dalla città dove vive da tanti anni. Il ritorno è quello, piuttosto, di un importante appuntamento in agenda: è in via di costruzione un evento a, a Castel Maggiore, per il 16 settembre dove la preside delMalpighi incontrerà tutti ivecchi alunni. Una grande rimpatriata, che avrà ovviamente sullo sfondo la sfida del prossimo voto regionale, il 17 e 18 novembre (a meno di novità e spostamenti). Gli inviti stanno partendo, ogni annata del Malpighi sotto la guida di Elenaverrà invitata. Un gesto sentito, filtra dal suo staff, che darà vita a una serata in cui si parlerà di vita, scuola, famiglia (tutto s’intreccia) e anche di politica.