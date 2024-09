Uffici di prossimità scelta Rapagnano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Pur avendo tutti i requisiti che ci avrebbero permesso di accedere all’attivazione dell’o di, questo servizio sarà destinato a". Attraverso queste parole Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha fatto protocollare a metà agosto una interrogazione espressamente dedica al progetto di ‘o di’, programma nazionale a cui anche la Regione Marche ha aderito, che prevede attraverso un finanziamento del Ministero della Giustizia, l’istituzione di 10territoriali per decentrare le pratiche di carette giudiziario, in sostanza per avvicinare i cittadini alle funzioni di cancelleria e burocrazia che normalmente spettano agliGiudiziari. Il gruppo di minoranza aveva già sollevato il problema a metà luglio, ma da quel giorno hanno cercato di ottenere ulteriori informazioni sull’argomento.