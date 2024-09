Tragedia a Bergamo bimba di 6 anni cade dall’altalena | colpita alla testa dal seggiolino muore poco dopo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Unache ha dell’incredibile per la fatalità del caso e il funesto precipitare degli eventi. Il dramma colpisce la famiglia in un momento di spensieratezza vissuto insieme in un parco giochi di Villongo, in provincia di, dove unadi 6ha perso la vita per un incidente avvenuto ieri mentre la piccola Ritaj, figlia di una coppia di origine marocchina della zona, era nell’area verde di Piazza Vittorio Veneto e si stava dondolando sull’altalena per disabili quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Una volta a terra, purtroppo, l’altalena l’hanuca, e la piccola è morta. Ora sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato la giostra, mentre la salma dellaè a disposizione dell’autorità giudiziaria.