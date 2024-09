Spagna l’attaccante Rafa Mir arrestato con l’accusa di violenza sessuale Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024)Mircondi. Lo riportano i media spagnoli comecitando come fonte Cadena Sea.del Valencia in prestito dal Siviglia sarebbe stato denunciato da due donne di circa 25 anni per una presunta. Il calciatore ha trascorso la notte in cella.Mir ha trascorso la notte in cella Scrive: “Mir, attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, è statoper un presunto reato di. Il calciatore in prestito dal Siviglia non ha sostenuto l’allenamento questa settimana e fonti investigative indicano che questa presuntasarebbe stata commessa contro due donne di circa 25 anni a casa del calciatore e avrebbe partecipato anche un altro uomo. Anche lui è detenuto.