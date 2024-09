Si è dimesso Benedetti Mallegni | Si chiuda tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) L’aveva preannunciato nei giorni scorsi a La Nazione ed è stato di parola: Alfredoieri mattina ha protocollato le dimissioni da presidente della Versiliana. In attesa dell’intervento ufficiale della Fondazione sull’iter da seguire, l’addio suscita l’intervento dell’ex sindaco e senatore di Forza Italia Massimo, amico di lunga data di. A suo parere è giunto il momento di ripensare la Fondazione, senza scartare l’ipotesi di chiuderla e inglobarla, come una volta, tra le competenze dell’assessorato alla cultura. "Credo che le finalità per le quali la Fondazione è nata si siano esaurite. Il bilancio consolidato – scrive– ormai rendeomogeneo e la partecipazione dei privati è risultata irrilevante. Non ultimo, i finanziamenti pubblici, regionali e nazionali, sono scomparsi.