Serie D Civitanovese ora testa alla sfida con L’Aquila

(Di martedì 3 settembre 2024) Facundo Gabriel Macarof è finalmente un giocatore a disposizione della. Il centrocampista classe 1995, prelevato in estate direttamente dall’Argentina, ha ottenuto il transfer dal proprio Paese d’origine e dunque potrà essere convocato in vista della gara di domenica, con i rossoblù cheprima di campionato saranno impegnati nella delicata trasferta de. La società attende anche un altro pass, quello del secondo portiere Lucas Doello, ma la notizia del via libera di Macarof può far tirare un piccolo sospiro di sollievo ai dirigenti, preoccupati per l’assenza dei titolarissimi Domizi, Buonavoglia e Spagna, obbligati a scontare una giornata di squalifica a causa delle ammonizioni rimediate nel corso della passata stagione. Per il resto, dopo il successo in Coppa Italia contro il Chieti, l’umore non può che essere positivo in casa rossoblù.