Scomparso durante la fiera Da domenica si cerca Luigi Melloni

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel comune di Pieve di Cento, ma anche nei territori limitrofi, si stando un anziano che èdadal centro del paese dove si trovava con la moglie impegnato in un mercatino di beneficenza. Si tratta di(da tutti conosciuto come Dorelli), 81 anni, noto a Pieve per la sua attività commerciale che conduceva nel settore dei formaggi., secondo quanto detto dai familiari che hanno dato l’allarme, si è allontanatosera intorno alle 18. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale Reno Galliera, i vigili del fuoco (con il coinvolgimento di squadre speciali compresi sommozzatori), la Protezione civile Pieve di Cento e i volontari dell’Associazione nazionale alpini, hanno attivato le ricerche e l’amministrazione comunale invita chiunque dovesse vederlo di informare immediatamente il 112.