Roma | Meloni ' solidarietà a don Coluccia in prima linea contro criminalità' **

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Don Antonioè da sempre fortemente impegnatolaorganizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità. Un uomo molto coraggioso, buono, dedito al servizio del prossimo e inper il recupero sociale del territorio romano. La violenta aggressione subita a Roma, nel quartiere Quarticciolo dove era in corso un corteo per la legalità, è quanto di più vigliacco possa esserci". Così la premier Giorgiasui social. "A lui va tutta la mia, e quella del Governo, insieme al ringraziamento per la sua opera quotidiana in favore della giustizia e dei più bisognosi".