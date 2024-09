Paralimpiadi Assunta Legnante d’argento nel disco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (askanews) – E’ dell’atletica la prima medaglia della sesta giornata dei Giochi Paralimpici Parigi 2024. Nel lancio delF11conquista l’argento con la misura di 38.01. Oro alla cinese Linagmin Zhang (39.08), bronzo alla connazionale Enhui Xue (37.67). E’ l’ennesima medaglia per il “cannoncino” di Frattamaggiore (Napoli). Quindici a livello paralimpico tra Mondiali, Europei e. (Foto Comitato Paralimpico) Nel corso della sua carriera ha vinto come atleta normodotata un argento agli Europei indoor di Vienna (2002), un oro agli Europei indoor di Birmingham (2007), un oro ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi (1999) e un argento a quelli di Pescara (2009). Nel 2009 ha concluso la sua carriera per l’aggravarsi di un glaucoma congenito, ma la sua passione per l’atletica l’ha spinta a continuare la sua attività paralimpica.