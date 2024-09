Pallacanestro Reggiana cinquant’anni da film

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) E festa sia. In attesa della prima partita ufficiale, domani alle 20 a Castelnovo Monti contro la Fortitudo Bologna, lacelebra questa sera il mezzo secolo di vita. E se nel 2014 festeggiò i quarant’anni con un evento ad alto profilo mediatico e nella splendida cornice del teatro Valli, ma ad inviti, questa volta la società ha deciso, per onorare i suoi 50 anni, di aprirsi totalmente alla città, con una kermesse aperta a tutti e in un altro luogo simbolo di Reggio: piazza del Duomo, o Prampolini che dir si voglia. Il via alla festa è previsto per le 20, con maestro di cerimonie lo storico speaker biancorosso Pierpaolo Zucchetti.