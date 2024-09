Osimhen completa la lista dei ‘bomber’ della Superlega turca provenienti dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-03 16:43:20 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: De già da un po’, Türkiye è diventata di moda per la vecchia glorias dai cinque principali campionati. Ma, negli ultimi tempi, Colpisce il numero degli attaccanti inA che si sono diretti verso la. Ed è quello, Dopo l’arrivo dial Galatasaray, sono già cinque degli ultimi nove ‘Capo Cannoniere’ che giocano nei club del Paese ottomano. È la nuova ‘terra promessa’ per idel Calcio. Mauro Icardi (Galatasaray) Il primo a fare le valigie nell’estate del 2022, e ancora giovanissimo (29 anni), è stato un Mauro Icardi caduto al PSG dopo aver brillato di luce propria all’Inter. Durante la sua permanenza al Meazza ha segnato ben 124 gol (ottavo capocannoniere del club) in 219 partite.