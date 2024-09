Nubifragio a Roma | Un downburst in un’ora è caduta la pioggia di un mese d’autunno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024), vento, tuoni, fulmini, bombe d’acqua. Prima nella mattinata poi, in modo più consistente, nel pomeriggio,è stata colpita da un maltempo improvviso che ha riversato sulle strade oltre 60 milllimetri di, gli stessi che si accumulano in un interoautunnale. Un fenomeno che è identificabile con il termine tecnico di ‘’, lo stesso che ha investito il Bayesian, il veliero affondato a Palermo nel quale sono morte sette persone. “La potenza della perturbazione è stata improvvisa e non era prevista da alcun bollettino meteorologico”, ha spiegato l’assessora all’Ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi, sottolineando che alle 14.30, prima della bomba d’acqua, la Protezione civile era ancora alle prese con lo spegnimento di alcuni focolai di incendio.