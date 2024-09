MotoGp Zarco attacca Bagnaia | Non tiene conto degli altri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – Fa ancora discutere l’incidente tra Alex Marquez e Peccoad Aragon. Il campione del mondo ha accusato il fratello d’arte di essere responsabile della caduta, con annesso colpo di gas nel mezzo della curva, cona sinistra, ma lo spagnolo si è difeso dicendo che non c’era spazio e il campione del mondo avrebbe dovuto lasciare un metro di spazio in più. Chi ha ragione? Forse tutti e due, forse nessuno: la direzione di gara ha deciso per nessuna sanzione. Insomma, non ci sono responsabili. Se a difesa di Pecco si è eretto Marco Bezzecchi ‘impossibile che Marquez non lo abbia visto’, Johannsembra stare dalla parte dello spagnolo.: “Pecco non” La dinamica dell’incidente appare chiara, ma le opinioni sono divise.