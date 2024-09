Migranti Onu | Gli sbarchi in Italia sono aumentati del 7 per cento ad agosto rispetto al mese precedente

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024) Quasi 8.000 personesbarcate sulle costene neldi, un dato che rappresenta un incremento di circa il 7 pera luglio, quando glisi erano fermati a 7.465. Queste cifrestate divulgate oggi dall’ufficio indell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui l’aumento degli arrivi è sensibilmente aumentatoai sei mesi precedenti. “Tra gennaio e giugno”, si legge nel comunicato dell’Unhcr, “gli arrivi erano stati, rispettivamente: 2.258, 2.301, 6.857, 4.721, 4.976, 4.902”. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le persone arrivate sulle costene adpartite da Libia, Tunisia e Turchia. “La Libia è stata il primo Paese di partenza, con il 70 percirca di tutti gli arrivi via mare in”, si legge nella nota.