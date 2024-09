Malattia di Huntington in Umbria potrebbe riguardare circa 500 persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - Inladi500, dal nome del medico che per primo la descrisse, è unarara, genetica, neurodegenerativa, ereditaria. La più.frequente tra le malattie rare trasmessa da un solo genitore. Ogni figlio ha il 50% di possibilità di ereditarla. È possibile sapere in anticipo se si è ereditata la mutazione, attraverso un test genetico, cosiddetto predittivo. Laproduce nell'arco di15-20 anni una progressiva perdita dell'autonomia fisica e mentale. In una stessa famiglia, possono essere coinvolte più, di cui alcune diventano caregiver delle altre. Il peso sociale ed economico che grava sulle famiglie rappresenta un fardello molto pesante.