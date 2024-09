Lollobrigida | L’Italia è in prima fila nella lotta alla siccità G7 in Sicilia per difendere gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024)è in. Il ministroribadisce l’impegno della nostra Nazione su temi come l’ambiente e il cambiamento climatico, un impegno concreto e fattivo che va ben al di là delle polemiche strumentali dell’opposizione.: “Individuare una strategia europea comune” “Mentre in Italia c’è chi si occupa solo di polemizzare, sono impegnato in queste ore a Ciproriunione dei Ministri dell’Agricoltura dei Paesi mediterranei, il Med Cyprus 2024. In questo contesto stiamo discutendo dei problemi legati ai cambiamenti climatici in agricoltura per individuare strumenti comunitari a sostegno delle imprese agricole. Un incontro sollecitato dalper definire una strategia europea sullae individuare risorse finanziarie adeguate”.