La Promessa Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 Settembre | Maria Viene Ritrovata Viva!

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladal 9 al 132024:sana e salva grazie agli sforzi di Don Alonso. Manuel, nello stesso periodo, fa inaspettatamente ritorno a La! Laprosegue e, nella settimana dal 9 al 132024, tornerÃFernandez che per fortuna verrÃsana e salva grazie all’intervento di Alonso. Ovviamente la domestica avrà bisogno di tempo per riprendersi, ma tutto sembrerà andare per il verso giusto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? La nuova linea di conserve di Catalinaapprovata. Don Alonso però pone a Pelayo il veto di non far andare Cavendish a Lacome è successo l’altra volta. Pelayo cerca di fare il possibile per eludere Alonso e far andare comunque nella tenuta l’uomo d’affari inglese.