La Germania e l’onda nera Il reporter | choc annunciato | Ma AfD non governerà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Udo Gumpel, giornalista e autore televisivo tedesco, è corrispondente per l’Italia per il gruppo di Rtl, una delle tv private più grandi d’Europa. Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni in Turingia, ma nonper il cordone sanitario strettole attorno dagli altri partiti, mentre in Sassonia è arrivata a un punto dalla Cdu. È un caso di quelli in cui si arriva primi ma non si vince? "Inè stato vissuto come uno, anche perché sono le stesse percentuali delle Europee in queste due regioni. Ma il sistema elettorale proporzionale fa sì che se si prende un terzo dei voti significa che i due terzi non ti hanno votato. Adesso però quali coalizioni possono nascere in quelle due regioni? I democristiani dovranno andare in coalizione non solo con i socialdemocratici, ma anche con la Bsw di Sahra Wagenknecht.