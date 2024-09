La Gen Z non usa più i preservativi né la pillola anticoncezionale così aumentano le malattie sessuali anche incurabili | l’allarme dell’Oms

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Un nuovo, urgente, reportavverte che in Europa si sta diffondendo in modo allarmante il sesso non protetto tra gli adolescenti, con conseguenze immaginabili – dalle gravidanze indesiderate al maggior rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. In Europa, quasi un terzo degli adolescenti (30%) sessualmente attivi non ha usato il preservativo né lanell’ultimo rapporto sessuale. Lo svela una ricerca rilanciata a fine agosto dall’OMS. I dati fanno parte dell’ampio studio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), dedicato al comportamento sessuale di giovani in età scolare e condotto su oltre 242.000 quindicenni in 42 paesi e regioni europei tra il 2014 e il 2022.