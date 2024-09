In Venezuela la Procura chiede l’arresto per il candidato dell’opposizione Gonzales | per Maduro è sopra le leggi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Inlaha chiesto e ottenutodeldi opposizione a, Edmundo González Urrutia. È infatti accusato di “reati di usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a disobbedire alledello Stato, cospirazione, sabotaggio per danneggiare i sistemi ed associazione terroristica”. E non solo: “Gonzalez Urrutia ha la faccia tosta di dire che non riconosce le, che non riconosce nulla, questo è inammissibile”, ha detto il presidente durante il suo programma televisivo settimanale.die la decisione diPolice hurdle a gas canister at protesters demonstrating against the official election results declaring President Nicolas’s reelection, the day after the vote in Caracas, Monday, July 29, 2024.