Autobus contromano trascina scooter e auto | traffico in tilt FOTO

autobus della linea 23, diretto in centro, ha imboccato contromano via di Ripoli, per poi svoltare su via Giampaolo Orsini, trascinando con sé alcuni scooter parcheggiati e finendo per agganciare una. 🔗 Firenzetoday.it - Autobus contromano trascina scooter e auto: traffico in tilt / FOTO Singolare incidente intorno alle 17.15 in via Giampaolo Orsini, all'altezza del civico 37. Undella linea 23, diretto in centro, ha imboccatovia di Ripoli, per poi svoltare su via Giampaolo Orsini,ndo con sé alcuniparcheggiati e finendo per agganciare una. 🔗 Firenzetoday.it

