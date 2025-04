Assoluzione per il giovane militare accusato di violenza sessuale

giovane di 24 anni, residente in alta Irpinia, accusato di aver commesso violenza sessuale ai danni di una ragazza. I due si erano incontrati in occasione di una festa e, alcuni giorni dopo, la giovane aveva denunciato l'aggressione.Il Gup del tribunale di Avellino ha assolto oggi un militare di 24 anni, residente in alta Irpinia, accusato di aver commesso violenza sessuale ai danni di una ragazza. I due si erano incontrati in occasione di una festa e, alcuni giorni dopo, la giovane aveva denunciato l'aggressione.

"Scrivetelo che il fatto non sussiste”: assolto giovane accusato di aver violentato una ragazza in pronto soccorso. Lei si era tolta la vita - Vizzolo Predabissi (Milano) – Assolto in primo grado perché il fatto non sussiste. L’accusa aveva chiesto sette anni di reclusione nei confronti di un 28enne residente nel lodigiano, sotto processo per le presunte violenze sessuali ai danni di una ragazza 20enne, morta suicida dopo essersi lanciata dal secondo piano della stanza di un reparto dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Sud milanese, dov’era ricoverata. 🔗ilgiorno.it

Il sindaco incontra il militare ucraino che ha salvato la vita al giovane accoltellato - Il sindaco Luigi Brugnaro ha ricevuto a Ca' Farsetti Yanis Tereshchenko, il militare ucraino che lunedì pomeriggio a Venezia ha salvato la vita ad un ragazzo vittima di un accoltellamento: grazie al kit di pronto soccorso che porta sempre con sé e alla sua prontezza, ha fermato l’emorragia... 🔗veneziatoday.it

Villa Literno, assoluzione bis per l’ex sindaco accusato di legami con clan - Tempo di lettura: 2 minutiSeconda assoluzione in appello dalla grave accusa di concorso esterno in camorra per l’ex sindaco di Villa Literno (Caserta) ed ex consigliere regionale Pd Enrico Fabozzi. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli, cui il processo è arrivato dalla Corte di Cassazione, che nel settembre 2022 aveva annullato con rinvio l’assoluzione disposta da una diversa sezione della Corte di appello partenopea. 🔗anteprima24.it

