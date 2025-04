Caduti sul Lavoro | strada intitolata alle vittime

Caduti sul Lavoro, vittime di quella che viene spesso definita la “tragedia silenziosa” delle morti. 🔗 Casertanews.it - Caduti sul Lavoro: strada intitolata alle vittime Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Lavoratori, il comune di Cesa rinnova un appuntamento diventato, ormai, una tradizione consolidata e carica di significato: la commemorazione deisuldi quella che viene spesso definita la “tragedia silenziosa” delle morti. 🔗 Casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pastena, intitolata una strada ai Maestri del Lavoro: l'incontro con il sindaco - Il Comune di Salerno ha intitolato ai Maestri del Lavoro la strada che dal Lungomare Colombo porta in via Madonna di Fatima, nei pressi della sede di Confindustria. L’iniziativa dell'amministrazione comunale e del Consiglio Provinciale di Salerno della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro ha... 🔗salernotoday.it

In strada si apre improvvisamente una profonda buca, la via chiusa e tecnici al lavoro - L'informazione viene data attraverso i social dal sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi, in strada si è improvvisamente creata una voragine e la via è stata chiusa. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio. "È stata chiusa al transito la via Marina a San Mauro Mare -... 🔗cesenatoday.it

Acca Larentia, Fratelli d’Italia vuole intitolare una strada ai “tre giovani caduti” - La targa che “i camerati” avevano dedicato a Stefano Recchioni, morto negli scontri che seguirono l’agguato di Acca Larentia, è stata rimossa alla vigilia dell’ultima commemorazione. Potrebbe però essere sostituita da un’altra. L'iniziativa di Fratelli d'Italia In Aula Giulio Cesare è stata... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesa, il Primo Maggio si inaugura una nuova strada intitolata ai Caduti sul Lavoro; Parete, il vescovo celebra il Giubileo dei Lavoratori; A Montemurlo una delle tre manifestazioni nazionali del Primo maggio. Poi l'intitolazione della strada a Luana D'Orazio; A Montemurlo una delle tre manifestazioni nazionali del 1 maggio e l’intitolazione di una strada a Luana D’Orazio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cesa, il Primo Maggio si inaugura una nuova strada intitolata ai Caduti sul Lavoro - Cesa (Caserta) - Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Comune di Cesa rinnova un appuntamento diventato, ormai, una tradizione ... 🔗pupia.tv

A Montemurlo strada sarà intitolata a Luana,morta sul lavoro - (ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 06 MAR - "È ufficiale, la nuova strada di ... sarà intitolata a Luana D'Orazio, la giovane madre vittima di un tragico infortunio sul lavoro in una ditta di Oste ... 🔗msn.com

Pastena, intitolata una strada ai Maestri del Lavoro: l'incontro con il sindaco - Il Comune di Salerno ha intitolato ai Maestri del Lavoro la strada che dal Lungomare Colombo porta in via Madonna di Fatima, nei pressi della sede di Confindustria. L’iniziativa dell'amministrazione ... 🔗salernotoday.it