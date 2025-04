Agli arresti domiciliari per 17 mesi e poi assolto Carlo Mosca ottiene il risarcimento per ingiusta detenzione

Carlo Mosca sarà risarcito per i 522 giorni trascorsi Agli arresti domiciliari. Il medico era stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ai danni di due pazienti dell'ospedale di Montichiari (Brescia). Il 52enne è stato infine assolto per non aver commesso il fatto. 🔗 sarà risarcito per i 522 giorni trascorsi. Il medico era stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ai danni di due pazienti dell'ospedale di Montichiari (Brescia). Il 52enne è stato infineper non aver commesso il fatto. 🔗 Fanpage.it

