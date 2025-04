La Casa Bianca | Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile La società | Non sul sito principale

Ilgiornale.it - La Casa Bianca: "Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile". La società: "Non sul sito principale" Secondo un portavoce del colosso dell'e-commerce, l'idea sarebbe stata proposta dal team che gestisce il negozio ultra low-cost. E Trump telefona a Bezos 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Casa Bianca: «Amazon esporrà il costo dei dazi? Atto ostile». Ma la società di Bezos: «Mai pensato di farlo nel sito principale» - Trump e Bezos divisi dai dazi: il colosso dell’e-commerce mostrerà l’impatto delle tariffe nello store online 🔗xml2.corriere.it

"Atto ostile". Prezzi, Casa Bianca contro Amazon. La difesa di Bezos: "Solo su low cost" - La Casa Bianca non ci sta, e ha criticato direttamente Amazon per aver scelto di comunicare ai consumatori quanto i dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbiano contribuito al prezzo delle sue merci. "Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon. Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt. 🔗iltempo.it

Casa Bianca: «Amazon ostile, vuole indicare l’incidenza dei dazi», la replica: «Idea mai considerata» - Tensione tra Casa Bianca e Amazon dopo che la portavoce dell’amministrazione statunitense, Karoline Leavitt, ha duramente criticato le presunte intenzioni del colosso dell’e-commerce di rendere visibile ai consumatori l’incidenza dei dazi sui prezzi dei prodotti. «È un atto politico e ostile, ma non mi sorprende perché Amazon ha siglato una partnership con una branca della propaganda cinese», ha affermato Leavitt, facendo riferimento a voci secondo cui l’azienda potrebbe seguire l’esempio della piattaforma cinese Temu, che già mostra l’impatto dei dazi doganali decisi sotto la presidenza ... 🔗lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

La Casa Bianca: Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile. La società: Non sul sito principale; Dazi, le notizie in diretta | Cnn, Trump chiama Bezos per lamentarsi sulla volontà di Amazon di mettere in evidenza il costo delle tariffe nei prezzi dei suoi prodotti; Amazon: Mai considerato di esporre il costo dei dazi nei prezzi - Le critiche della Casa Bianca a Amazon, la replica dell'azienda; La Casa Bianca contro Amazon: mostrare il costo dei dazi è un atto ostile contro Trump. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne