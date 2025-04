Incidente sul lavoro nel Cremonese morto operaio 35enne a Soresina

operaio di 35 anni è morto in un Incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell'abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo. L'uomo, di nazionalità egiziana residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Soresina e di Cremona e degli ispettori dell'Ats. 🔗 Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne a Soresina Undi 35 anni èin unsulin un cantiere a, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell'abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo. L'uomo, di nazionalità egiziana residente in provincia di Brescia, èsul colpo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri die di Cremona e degli ispettori dell'Ats. 🔗 Tg24.sky.it

