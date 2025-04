Rigettati i ricorsi di Franco Tosi | regolare la gara per il turbogruppo di Neutalia

Neutalia per la fornitura del turbogruppo destinato al termovalorizzatore di Busto Arsizio e l’aggiudicazione erano regolari, così che i ricorsi presentati da Franco Tosi meccanica sono stati Rigettati in toto: la sentenza della sezione seconda del Tribunale amministrativo della Lombardia è stata pubblicata nella giornata di ieri e chiude una vicenda iniziata qualche mese fa, dopo una prima richiesta di accesso agli atti presentata dalla stessa Franco Tosi meccanica. “Neutalia, la società benefit che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, accoglie con grande soddisfazione la sentenza del TAR Lombardia che ha rigettato tutti i ricorsi promossi da Franco Tosi Meccanica relativi alla procedura di gara per la fornitura del nuovo turbogruppo del termovalorizzatore di Busto Arsizio – hanato i portavoce di Neutalia - . 🔗 Ilgiorno.it - Rigettati i ricorsi di Franco Tosi: regolare la gara per il turbogruppo di Neutalia Busto Arsizio (Varese), 29 aprile 2025 – Le procedure seguite daper la fornitura deldestinato al termovalorizzatore di Busto Arsizio e l’aggiudicazione erano regolari, così che ipresentati dameccanica sono statiin toto: la sentenza della sezione seconda del Tribunale amministrativo della Lombardia è stata pubblicata nella giornata di ieri e chiude una vicenda iniziata qualche mese fa, dopo una prima richiesta di accesso agli atti presentata dalla stessameccanica. “, la società benefit che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, accoglie con grande soddisfazione la sentenza del TAR Lombardia che ha rigettato tutti ipromossi daMeccanica relativi alla procedura diper la fornitura del nuovodel termovalorizzatore di Busto Arsizio – hanato i portavoce di- . 🔗 Ilgiorno.it

