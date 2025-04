In USA aumentano in maniera preoccupante i casi di morbillo

L'Oms ha lanciato un appello: "Al 18 aprile 2025, un totale di 2.318 casi di morbillo negli USA, inclusi 3 decessi, sono stati confermati in 6 Paesi della regione americana. Un aumento di 11 volte rispetto allo stesso periodo del 2024". Sono questi i dati emersi nell'ultimo aggiornamento sull'epidemia in corso nell'area. Il dato più preoccupante riguarda il fatto che attualmente la malattia rischia di tornare endemica.

L'America del nord è sotto osservazione ormai da settimane. Monitorato infatti l'andamento del morbillo: al 17 aprile gli Stati Uniti segnalavano un totale di 800 casi confermati, oltre a una decina di focolai. La malattia si è sviluppata principalmente tra persone di età compresa tra 1 e 29 anni, non vaccinate o con stato vaccinale sconosciuto.

