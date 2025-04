Infortunio Pedrola Italiano è costretto a rinunciare all’attaccante del Bologna | tutte le novità sul centravanti a cinque giorni dalla partitissima contro la Juve!

Infortunio Pedrola, Italiano è costretto a rinunciare l’attaccante del Bologna ha contratto una lesione: sarà out per la sfida contro la JuveBrutte notizie per il Bologna. A cinque giorni dalla sfida contro la Juve, Vincenzo Italiano è costretto a rinunciare a Estanislau Pedrola. Secondo quanto appreso attraverso il sito ufficiale dei rossoblù, l’attaccante ha patito una lesione. Ecco i dettagli del comunicato.COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Estanis Pedrola hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.» .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Pedrola, Italiano è costretto a rinunciare all’attaccante del Bologna: tutte le novità sul centravanti a cinque giorni dalla partitissima contro la Juve! l’attaccante delha contratto una lesione: sarà out per la sfidalaBrutte notizie per il. Asfidala, Vincenzoa Estanislau. Secondo quanto appreso attraverso il sito ufficiale dei rossoblù, l’attaccante ha patito una lesione. Ecco i dettagli del comunicato.COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Estanishanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.» .com 🔗 Juventusnews24.com

Bologna, infortunio per un titolare di Italiano! E a Pasqua c'è l'Inter - Il Bologna sta dominando l'Empoli al Castellani nella semifinale di andata di Coppa Italia, ma Italiano ha dovuto fare un cambio. E la prima diagnosi non è positivissima. A Pasqua l'Inter va al Dall'Ara. INFORTUNIO – Bologna dominante per adesso al Castellani di Empoli nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I felsinei, avanti 3-0, hanno però perso poco fa un proprio titolare. Si parla dell'ex capitano del Milan Davide Calabria.

Infortunio Mbangula, il belga costretto al forfait per Parma Juve: le ultimissime sulle sue condizioni fisiche - di Redazione JuventusNews24Infortunio Mbangula, il belga costretto al forfait per Parma Juve: le ultimissime sulle sue condizioni fisiche e quando potrebbe tornare a disposizione Come appreso da Juventusnews24 nella giornata di ieri Samuel Mbangula ha lavorato a parte e pertanto non verrà convocato per la sfida in programma oggi alle 18.30 al Tardini contro il Parma. L'esterno belga salterà dunque come Koopmeiners la trasferta in Emilia, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per il prossimo match col Monza in casa anche se in questo momento di certezze in tal senso non ce ne ...

