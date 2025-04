Fratelli d' Italia perde pezzi in provincia Toti Longo lascia il partito | Guardo al nuovo corso della Lega

Fratelli d'Italia perde pezzi in provincia di Palermo. Toti Longo, consigliere comunale a Partinico, con diversi incarichi da dirigente fra i meloniani, lascia il partito (oggi commissariato in Sicilia) e annuncia una sua probabile adesione alla Lega.

