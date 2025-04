Borse europee chiudono in ordine sparso tra ottimismo e segnali di frenata USA

ordine sparso per le Borse europee dove continua l'ottimismo nonostante i segnali di frenata dell'economia americana, dove la fiducia dei consumatori è scesa ai minimi da cinque anni e i dati Jolt sui nuovi posti di lavoro sono rimasti sotto le attese. Mentre dagli Usa arrivano segnali di un ammorbidimento delle posizioni del presidente Donald Trump sui dazi al settore automobilistico, Francoforte e Londra hanno terminato le contrattazioni in progresso, rispettivamente, dello 0,69% e dello 0,55% mentre Parigi e Madrid hanno ceduto lo 0,24% e lo 0,67%, con il listino madrileno debole dopo il blackout che ieri ha spento la Spagna. 🔗 Quotidiano.net - Borse europee chiudono in ordine sparso tra ottimismo e segnali di frenata USA Chiusura inper ledove continua l'nonostante ididell'economia americana, dove la fiducia dei consumatori è scesa ai minimi da cinque anni e i dati Jolt sui nuovi posti di lavoro sono rimasti sotto le attese. Mentre dagli Usa arrivanodi un ammorbidimento delle posizioni del presidente Donald Trump sui dazi al settore automobilistico, Francoforte e Londra hanno terminato le contrattazioni in progresso, rispettivamente, dello 0,69% e dello 0,55% mentre Parigi e Madrid hanno ceduto lo 0,24% e lo 0,67%, con il listino madrileno debole dopo il blackout che ieri ha spento la Spagna. 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Borse europee chiudono in rosso per il secondo giorno dopo dazi Trump, crollo di Milano al -6,5%, Londra -4,95%, Parigi -4,26%, Francoforte -4,95%, Tokyo -2,58% - Sell-off sui mercati tra timori per la crescita globale e tensioni commerciali; spread in aumento a 113 punti, BTP decennale al 4,40%, petrolio in calo; a Piazza Affari tracollo dei bancari I mercati azionari europei hanno chiuso in forte ribasso, appesantiti da ondate di vendite. Francoforte 🔗ilgiornaleditalia.it

Borse europee chiudono in rosso dopo dazi Trump con Milano -3,6%, Francoforte -3,01% e Parigi -3,31%; giù anche il mercato asiatico con Tokyo a -2,8% - Dopo l'annuncio di Donald Trump i mercati globali chiudono in ribasso, con le borse europee e asiatiche in discesa e il dollaro e il petrolio continuando ad essere sotto pressione; l'oro inverte la rotta che si attesta a $3071 l'oncia (-0,78%) Borse europee chiudono in rosso dopo dazi Trump c 🔗ilgiornaleditalia.it

Caos dazi, le Borse europee chiudono in rosso ma in lieve recupero. Milano in netto calo - Chiusura in rosso per le Borse europee che recuperano seppur lievemente sul finale rispetto alle pesanti perdite della mattinata, sulla scia di Wall Street . La Borsa di New York prosegue volatile , ma ha ricevuto una spinta dall’invito fatto da Trump su Truth di restare « calmi » perchè « tutto andrà bene ». Il presidente americano ha anche suggerito che ora è « un momento ottimo per comprare... 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Borse europee chiudono in ordine sparso tra ottimismo e segnali di frenata USA; Borse Europa chiudono in ordine sparso. A Wall Street pesa la minaccia AI della cinese DeepSeek; Europa chiude in ordine sparso, debole Stellantis. Bene Wall Street nella nuova era Trump; Borse oggi in diretta | I listini europei chiudono in ordine sparso: Ftse Mib poco sotto la parità (-0,1%). In controtendenza Tim. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Borse europee chiudono in ordine sparso tra ottimismo e segnali di frenata USA - Le Borse europee chiudono in modo misto tra ottimismo e segnali di rallentamento dell'economia USA. Francoforte e Londra in rialzo, Parigi e Madrid in calo. 🔗quotidiano.net

Borsa: Europa in ordine sparso in settimana Trump, Parigi (+2,8% la migliore con lusso - Mediobanca chiude ottava a +17,1%, Mps perde il 2,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 gen - Le Borse europee chiudono in ordine sparso la prima settimana del nuovo mandato di Donald Trump. 🔗ilsole24ore.com

Borse europee in ordine sparso: Milano in testa, Wall Street incerta - Milano guida le borse europee grazie al risiko bancario, mentre Wall Street è incerta tra ritiri di guidance e calo della fiducia. 🔗msn.com