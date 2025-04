VIDEO Tony Effe palleggia con Totti | l’annuncio del live al Circo Massimo

Tony Effe ha annunciato il suo live del 6 luglio al Circo Massimo di Roma con un VIDEO insieme a Francesco Totti 🔗Golssip.it Golssip.it - VIDEO / Tony Effe palleggia con Totti: l’annuncio del live al Circo Massimo ha annunciato il suodel 6 luglio aldi Roma con uninsieme a Francesco

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanremo 2025, lo stornello (stonato) di Tony Effe, che copre i tatuaggi e indossa i guanti – Il video - «È un giovane rapper romano, alla sua prima volta in gara all’Ariston, lo aspettano tutti». Con queste parole, i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno annunciato l’esibizione di Tony Effe con il brano Damme ‘na mano al Festival di Sanremo. Nel 2024, il trapper ha firmato con Gaia la hit dell’anno Sesso e samba ed è stato uno dei protagonisti del dissing con Fedez, sfociato nel freestyle alla Red Bull 64 Bars e nella canzone Chiara, riferimento alla ex moglie del rapper milanese. 🔗open.online

Sanremo 2025, Tony Effe video integrale conferenza stampa bis: «Fedez l’ho incontrato solo sul green carpet» - Il video integrale della seconda conferenza stampa di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025, in cui è in gara con il brano Damme ‘na mano, mentre nella serata cover il suo duetto è con Noemi su Tutto il resto è noia Vi presentiamo il video integrale della seconda conferenza stampa di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025, in cui è in gara con il brano Damme ‘na mano, mentre nella serata cover il suo duetto è con Noemi su Tutto il resto è noia. 🔗.com

Tapiro d'oro a Tony Effe, Staffelli: "Valerio Scanu dice che sei stonato", il rapper: "Chi? Comunque è vero"; poi la "stoccata" a Fedez - VIDEO - Tony Effe con in mano il Tapiro d'oro: "A Sanremo ero più stonato io di Fedez, ma nella vita è più stonato lui" L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Tony Effe, accusato da Valerio Scanu di aver stonato al Festival di Sanremo 2025 anche con l'autot 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Tony Effe prende a pallonate il Sindaco di Roma e annuncia il Circo Massimo in un video con Francesco Totti; Tony Effe palleggia con Totti: l'annuncio del live al Circo Massimo; Tony Effe in video con Totti per lanciare live al Circo Massimo; Tony Effe, la pallonata a Gualtieri al Circo Massimo: Ci vediamo il 6 luglio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il video di Tony Effe e Totti al Circo Massimo. La frecciatina a Gualtieri: «Attento, che annulla il live» - L'artista ha annunciato con un trailer sui social il suo concerto in programma il 6 luglio nell'area archeologica. Ospite d'eccezione il «Pupone», tra palleggiamenti e battute ... 🔗msn.com

Tony Effe prende a pallonate il Sindaco di Roma e annuncia il Circo Massimo in un video con Francesco Totti - Tony Effe suonerà al Circo Massimo il prossimo 6 luglio e lo annuncia con un video in cui palleggia nel sito storico capitolino con Francesco Totti, prendendo ... 🔗fanpage.it

Tony Effe in video con Totti per lanciare live al Circo Massimo - Tony Effe si prende la rivincita e annuncia per il 6 luglio un live al Circo Massimo, la location che lo aveva visto escluso dal concerto di Capodanno a Roma per le polemiche sui testi sessisti delle ... 🔗ansa.it