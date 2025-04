Il Conclave ai tempi dell’Intelligenza Artificiale è diventato un reality show

Conclave è un reality ante litteram il cui prossimo arrivo sprigiona tutta l'ironia di cui i social, aiutati dall'AI, sono capaci. Una desacralizzazione che dimostra il fascino di questo evento e la volontà di partecipare in qualche modo ad un format cui, nella "società dello spettacolo", mancano solo televoto e nomination per essere di tutti. 🔗 Clausura, segretezza del voto, strategie: ilè unante litteram il cui prossimo arrivo sprigiona tutta l'ironia di cui i social, aiutati dall'AI, sono capaci. Una desacralizzazione che dimostra il fascino di questo evento e la volontà di partecipare in qualche modo ad un format cui, nella "società dello spettacolo", mancano solo televoto e nomination per essere di tutti. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come si elegge un nuovo Papa, il conclave, i tempi e le fumate bianche e nere - La morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata di lunedì 21 aprile 2025, ha aperto il periodo di “sede vacante” della Santa Sede. Inizia dunque la ricerca del successore di Bergoglio. Un percorso lungo, che impegnerà i membri del Conclave e metterà in campo direzioni, propositi e posizioni differenti in seno alla Chiesa. Ma ecco quali sono le procedure dettate dalla costituzione apostolica e quando, probabilmente, avremo il nome ufficiale del nuovo Papa. 🔗dilei.it

Conclave al via il 7 maggio: i tempi si allungano, cosa significa - Il prossimo Conclave in Vaticano per l'elezione del successore di Papa Bergoglio dovrebbe iniziare mercoledì 7 maggio. Lo riferiscono fonti interne alla Santa Sede, l'ufficialità è arrivata dopo pochi minuti. Rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore, che davano come data ipotizzata per l'inizio della riunione dei 135 cardinali elettori il 5 maggio, ci sarebbe dunque un leggero slittamento dei tempi per la nomina del prossimo Pontefice. 🔗liberoquotidiano.it

L’arcivescovo e il conclave: "Indietro non si torna. Risposta al passo coi tempi" - "Dobbiamo avere un atteggiamento di fiducia, al di là della fede, e per chi crede bisogna chiedere allo Spirito santo di provvedere a illuminare in maniera autentica chi è chiamato a scegliere". Così l’arcivescovo emerito, Giovanni Paolo Benotto (nella foto Del Punta/Valtriani), parla dell’imminente conclave chiamato a scegliere il nuovo Papa. Naturalmente l’attuale amministratore apostolico della diocesi, in attesa dell’ordinazione di padre Saverio Cannistrà del prossimo 11 maggio, non fa previsioni sui nomi, ma traccia un profilo non solo del nuovo pontefice ma dell’eredità spirituale ... 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Conclave, il nome deriva dal più lungo della storia e dalla rabbia... dei viterbesi - Nel 1268 a Viterbo servirono più di due anni per eleggere il nuovo Papa: fu allora che i cardinali furono chiusi dentro "a chiave". 🔗msn.com

Conclave al via il 7 maggio: attese e incognite nella elezione del nuovo Papa - Dopo i funerali di Papa Francesco, il 7 maggio inizia il Conclave per l’elezione del suo successore tra questioni aperte, messaggi di speranza e il ricordo del pontificato di Jorge Mario Bergoglio. 🔗nationalgeographic.it

L’intelligenza artificiale ha previsto chi sarà il prossimo Papa al Conclave: il nome è italiano - Abbiamo chiesto a ChatGPT di fare una previsione su chi verrà eletto al prossimo Conclave come nuovo pontefice. La scelta fatta dall’intelligenza artificiale ... Manca ancora tempo al Conclave ... 🔗fanpage.it