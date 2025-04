Atp Madrid 2025 Musetti batte Tsitsipas Berrettini si ritira

Madrid 2025, Lorenzo Musetti supera il greco Stefanos Tsitsipas e accede agli ottavi del Masters 1000 della capitale spagnola. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 (3) e nel prossimo turno affronterà l'australiano Alex De Minaur che ha battuto in due set il canadese Denis Shapovalov (6-3 7-6).WOW ?@Lorenzo1Musetti #MMOpen pic.twitter.comnCDnQUS59C— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2025Berrettini si ritira dopo primo set con DraperNiente da fare invece per Matteo Berrettini che si ritira dopo il primo set contro il britannico Jack Draper nella sfida valida per l'accesso agli ottavi del 'Masters 1000' di Madrid. Il primo parziale conquistato da Draper 7-6 (2) ha sentenziato la fine del match, con l'italiano che ha preferito preservarsi in vista dei prossimi tornei.

