Carlo La Verde chi era il 23enne ucciso dal padre Natale per errore | gli studi alla facoltà di Economia e la passione per il padel

alla facoltà di Economia e impresa dell'università di Catania con la passione per il padel, sport che praticava.

Catania: spara e uccide il figlio 23enne durante una festa in villa, Carlo La Verde era un talento del padel - Natale La Verde ha esploso i primi colpi in aria per sedare una rissa Un compleanno trasformato in una tragedia. A San Gregorio di Catania, Carlo La Verde, 23 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola esploso dal padre, Natale La Verde, imprenditore e gestore della villa in cui si svolgeva l’evento. Il giovane, studente universitario e appassionato di padel, ha perso la vita nel tentativo di disarmare il padre, intervenuto armato per sedare una lite scoppiata tra alcuni partecipanti. 🔗notizieaudaci.it

Chi era Carlo La Verde, ucciso dal papà con un colpo di pistola durante una festa a San Gregorio di Catania - Si chiamava Carlo La Verde, il 23enne ucciso dal padre Natale, 62 anni, intervenuto armato per sedare una rissa durante una festa in una villa a San Gregorio di Catania. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio volontario. Il giovane studiava Economia, amava il padel e i viaggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi era Carlo La Verde, il 23enne ucciso dal padre durante una festa in villa - Durante una festa in villa a San Gregorio di Catania, un giovane è stato ucciso dal padre con un colpo di pistola. Ferito anche un amico. Spari durante una festa: ucciso un ragazzo di 23 anni SAN GREG ... 🔗msn.com

Chi è Carlo La Verde, ucciso dal papà con un colpo di pistola durante una festa a San Gregorio di Catania - Si chiamava Carlo La Verde, il 23enne ucciso dal padre Natale, 62 anni, intervenuto armato per sedare una rissa durante una festa in una villa a San Gregorio ... 🔗fanpage.it

La rissa, gli spari e l'incidente: la tragica sequenza dell'omicidio di Carlo La Verde - I rilievi dei carabinieri sono stati eseguiti nella notte, ispezionando da cima a fondo Villa Heaven, a San Gregorio, dove ha perso la vita il 23enne. A ucciderlo, per sbaglio, sarebbe stato il padre, ... 🔗cataniatoday.it