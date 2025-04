Coltivazione canapa le Regioni contro il governo | Dl sicurezza va modificato La replica | Nessun rischio per aziende

Regioni si sono trovati d’accordo in maniera unanime: “Il Decreto sicurezza mette in difficoltà il settore della canapa, che in Italia conta 3.000 aziende con 30.000 addetti, 500 milioni di fatturato e il 90% di export”. Per questo chiedono al governo ufficialmente “una revisione dell’articolo 18 del dl, che vieta la Coltivazione della canapa anche a bassissimo contenuto di Thc“. È quanto ha reso noto l’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner (esponente della Lega), che ha presieduto martedì mattina la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, di cui è coordinatore. Dopo le proteste di agricoltori e imprenditori, adesso scendono in campo al loro fianco anche le Regioni. Immediatamente, però, il Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio torna a rassicurare: “Nessun rischio per il settore della canapa“, definendo le affermazioni di Caner “non corrette“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Coltivazione canapa, le Regioni contro il governo: “Dl sicurezza va modificato”. La replica: “Nessun rischio per aziende” Su questo punto i rappresentanti di tutti lesi sono trovati d’accordo in maniera unanime: “Il Decretomette in difficoltà il settore della, che in Italia conta 3.000con 30.000 addetti, 500 milioni di fatturato e il 90% di export”. Per questo chiedono alufficialmente “una revisione dell’articolo 18 del dl, che vieta ladellaanche a bassissimo contenuto di Thc“. È quanto ha reso noto l’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner (esponente della Lega), che ha presieduto martedì mattina la Commissione politiche agricole della Conferenza delle, di cui è coordinatore. Dopo le proteste di agricoltori e imprenditori, adesso scendono in campo al loro fianco anche le. Immediatamente, però, il Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio torna a rassicurare: “per il settore della“, definendo le affermazioni di Caner “non corrette“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

