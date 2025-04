Kelly | lesione muscolare salta Bologna e Lazio

Bologna e Lazio perde Llyod Kelly. Al termine del match vinto per 2-0 contro il Monza, il difensore inglese ha sofferto un problema muscolare alla coscia destra. Questo il comunicato diffuso dai bianconeri oggi, lunedì 28 aprile: “Lloyd Kelly, avendo riferito alL'articolo Kelly: lesione muscolare, salta Bologna e Lazio proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Kelly: lesione muscolare, salta Bologna e Lazio Brutte notizie per la Juventus Non arrivano buone notizie per la Juventus, che in vista delle sfide controperde Llyod. Al termine del match vinto per 2-0 contro il Monza, il difensore inglese ha sofferto un problemaalla coscia destra. Questo il comunicato diffuso dai bianconeri oggi, lunedì 28 aprile: “Lloyd, avendo riferito alL'articoloproviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

