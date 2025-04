AngelicA compie 35 anni | il programma del festival musicale

festival internazionale di musica “AngelicA” raggiunge la sua 35^ edizione. Un traguardo importante per una kermesse musicale unica nel suo genere. Il direttore artistico Massimo Simonini ha accolto il contributo di diversi curatori per un programma che, come scrive Zero Bologna riportando le. 🔗 Bolognatoday.it - AngelicA compie 35 anni: il programma del festival musicale Ilinternazionale di musica “” raggiunge la sua 35^ edizione. Un traguardo importante per una kermesseunica nel suo genere. Il direttore artistico Massimo Simonini ha accolto il contributo di diversi curatori per unche, come scrive Zero Bologna riportando le. 🔗 Bolognatoday.it

Angelica, 35 anni di ’mondi lontanissimi’ - Torna la rassegna con grandi nomi, fra sperimentazione e contaminazioni: arrivano Charlemagne Palestine e Rhys Chatham ... 🔗msn.com

