Napoli Arbore a Conte | Ora massima concentrazione ogni partita è una finale

(Adnkronos) – L'allenatore del Napoli Antonio Conte "è un gigante e non ha bisogno di consigli. Continui a consolidare la sua mentalità vincente: Conte è noto per il suo carisma e la sua capacità di motivare". A dirlo all'Adnkronos è Renzo Arbore, nato a Foggia ma 'napoletano d'adozione' e notissimo tifoso del Napoli, commentando la .

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme - Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto lo scozzese). 🔗serieanews.com

Napoli, Arbore a Conte: Ora massima concentrazione, ogni partita è una finale

Napoli, Arbore a Conte: "Ora massima concentrazione, ogni partita è una finale" - (Adnkronos) - L'allenatore del Napoli Antonio Conte "è un gigante e non ha bisogno di consigli. Continui a consolidare la sua mentalità vincente: Conte è noto per il suo carisma e la sua capacità di m ... 🔗msn.com

Magoni consiglia il Napoli: "Ha fisico ed è forte di testa, è l'ideale per Conte" - L'ex giocatore di Napoli e Bologna ... l'inizio carriera di Italiano somiglia a quello di Conte. Ha fatto la gavetta in C ed in B ed in massima serie può già vantare 3 finali di coppa giocate ... 🔗areanapoli.it

Napoli, così Conte tira la corda per puntare più in alto - Questione di stile. E Antonio Conte ne ha uno tutto suo. Unico. Probabilmente inimitabile, anche se in molti ci hanno provato. Con quel tono che parte calmo e poi spesso scatta. Perché ... 🔗ilmattino.it