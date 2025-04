Da Pontecagnano a Salerno centro | non si placa l' allarme furti cittadini disperati

furti subiti. In particolare, a mezzo social, Giacomo Zar Mercaldo rende noto che, nella notte tra il 27 e il 28 aprile, i ladri sono entrati in azione presso una sala prova di Pontecagnano. 🔗 Salernotoday.it - Da Pontecagnano a Salerno centro: non si placa l'allarme furti, cittadini disperati Non c'è pace per il nostro territorio. In ogni angolo della provincia, spuntano nuove segnalazioni disubiti. In particolare, a mezzo social, Giacomo Zar Mercaldo rende noto che, nella notte tra il 27 e il 28 aprile, i ladri sono entrati in azione presso una sala prova di. 🔗 Salernotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ennesimo furto a Salerno: ladri in azione al Centro per l'Autismo "Life is a game” - E’ ancora allarme furti nella città di Salerno. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno del centro “Life is a game”, una struttura dedicata a bambini, ragazzi e adulti con autismo, gestito dalla Cooperativa Giovamente. La dinamica Dopo aver forzato una saracinesca... 🔗salernotoday.it

Fiera del Crocifisso ritrovato, al via il 1 maggio nel centro storico di Salerno - Tempo di lettura: 7 minutiDopo il rinvio per il lutto di papa Francesco, torna finalmente la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno. La kermesse sarà inaugurata, quindi, un’ora prima del tramonto, giovedì 1 maggio, con la partenza del Corteo storico dal duomo alle 17.45. I figuranti in abiti d’epoca percorreranno le stradine della città antica per portarsi in Piazza Portanova, ove avrà luogo alle 18. 🔗anteprima24.it

Bando Periferie, si inaugura il Centro socio-sportivo Colline di Salerno - È in programma lunedì 10 marzo alle ore 11.30, in via Postiglione, a Ogliara, l'inaugurazione del Centro Socio-Sportivo Colline di Salerno, finanziato con i fondi del Bando Periferie. Si tratta di un progetto sociale ed un programma coordinato di interventi per la riqualificazione urbanistica... 🔗salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Da Pontecagnano a Salerno centro: non si placa l'allarme furti, cittadini disperati; Pontecagnano Faiano Temeraria, niente sconti al Centro Storico Salerno: i picentini allungano nel finale; Primark apre a Salerno, presso il centro commerciale Maximall; Incidente in autostrada, nei pressi di Pontecagnano: bisarca al centro della carreggiata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pontecagnano, ladro arrestato al centro commerciale Maximall: carabiniere aggredito e ferito - Ladro arrestato dai carabineri al centro commerciale Maximall a Pontecagnano ... che è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Salerno dove gli sono state medicate le ferite riportate ... 🔗ilmattino.it

Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano - Su PONTECAGNANO FAIANO tempo stabile in giornata, senza variazioni della copertura nuvolosa, non si attendono fenomeni. Le colonnine di mercurio, stabili, si prevedono tra 10.8 e 21.6 gradi ... 🔗centrometeoitaliano.it

Pontecagnano Faiano, usa falsi passaporti elvetici: cercava di imbarcarsi per Londra con i figli - È ancora tutta da ricostruire la storia del 47enne che ha cercato di imbarcarsi nei giorni scorsi dall’aeroporto Costa d’Amalfi con passaporto falso e a seguito i suoi due ... 🔗ilmattino.it