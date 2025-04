L' ex azzurro ed ex Juve Mauro | A Napoli è tutto speciale a Torino sei uno dei tanti

Napoli e della Juventus, tra le altre, Massimo Mauro, ha ricordato la sua esperienza in maglia azzurra, con la quale conquistò uno scudetto nel 1990, e ha parlato del momento attuale della squadra di Conte nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli, hai visto che Asensio? Perché poteva vestire l’azzurro ed è un rimpianto - Napoli, Marco Asensio protagonista con la maglia dell’Aston Villa: per il Napoli può essere un grande rimpianto, poteva vestire l’azzurro Napoli, hai visto che Asensio? Perché poteva vestire l’azzurro ed è un rimpianto – SerieAnewsL’Aston Villa ha conquistato i quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Emery ha eliminato il Brugge – giustiziere dell’Atalanta – con un netto 3-0 nella gara di ritorno che di fatto non ha alibi per i belgi. 🔗serieanews.com

Settimo sigillo per Darderi. L’azzurro piega Kecmanovic ed è ai quarti di Monaco. - Prolunga la sua striscia di risultati positivi Luciano Darderi. Il giocatore italiano piega, in una battaglia di oltre due ore, il serbo Miomir Kecmanovic, vince la settima partita consecutiva, 2-6 7-6(4) 6-4 lo score del match, e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Monaco contro il vincente della sfida tra Ben Shelton e l’olandese Botic Van de van de Zandschulp. I due tennisti iniziano tenendo i primi due turni di servizio a 15. 🔗oasport.it

FLASH! Zaynab Dosso fulmine azzurro: domina i 60 metti ed è campionessa d’Europa - L’Italia continua a ruggire nella velocità e si regala un’apoteosi meravigliosa: se negli ultimi anni si era fatta festa al maschile, oggi si gioisce tra le donne per merito di una sconfinata Zaynab Dosso, che ha conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). La velocista emiliana ha trionfato grazie a una prestazione semplicemente sensazionale: il tempo di reazione non è stato dei migliori (0. 🔗oasport.it

Ex azzurro Viviano bastona Capello: "Critica tutti che non siano lui, cattiveria inspiegabile" - L'ex portiere Emiliano Viviano attacca lo storico CT Fabio Capello: Non capisco la sua cattiveria. Poi arriva la difesa in diretta per Simone Inzaghi e Pep Guardiola ... 🔗sport.virgilio.it

Mancini Sampdoria, ecco svelati i retroscena sulla trattativa saltata: l’ex CT azzurro aveva sentito anche alcuni ex compagni nella notte - Mancini Sampdoria, vi sveliamo alcuni retroscena sulla trattativa saltata tra l’ex blucerchiato ed il club per la panchina Secondo quanto riportato dai colleghi di Tele Nord, Roberto Mancini ... 🔗informazione.it