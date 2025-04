Cnn Trump ha chiamato Bezos per costo dazi nei prezzi

Trump ha chiamato Jeff Bezos per lamentarsi delle indiscrezioni sulla volontà di Amazon di mettere in evidenza il costo dei dazi nei prezzi dei suoi prodotti. Lo riporta su X una giornalista di Cnn citando alcune fonti. 🔗 Quotidiano.net - Cnn, Trump ha chiamato Bezos per costo dazi nei prezzi DonaldhaJeffper lamentarsi delle indiscrezioni sulla volontà di Amazon di mettere in evidenza ildeineidei suoi prodotti. Lo riporta su X una giornalista di Cnn citando alcune fonti. 🔗 Quotidiano.net

Così Trump ha messo alla porta Zelensky, il retroscena della Cnn dopo lo scontro: «Gli ucraini volevano ancora trattare» - Prima gli stracci volati tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump nello Studio ovale, poi – dopo qualche minuto di calma quasi paradossale – le prime indiscrezioni: «Il presidente ucraino sta per lasciare la Casa Bianca». A comunicare la decisione, presa direttamente dal tycoon, sono stati il segretario di Stato americano Marco Rubio e dal consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz. I due avrebbero dovuto vincere non poche resistenze da parte dei negoziatori ucraini, che avrebbero invece voluto continuare a parlare con la controparte a stelle e strisce. 🔗open.online

Zelensky contro Trump: ‘ha chiamato Putin prima di me’ - ''non accetto che per Trump era prioritario parlare prima con la Russia. È sgradevole in ogni caso'' ha detto Zelensky 🔗imolaoggi.it

Cnn, Trump ha avuto oggi una telefonata con Putin - Donald Trump ha avuto una telefonata con Vladimir Putin in mattinata (pomeriggio in Italia). Lo riferisce la anchor della Cnn Kaitlan Collins su X. 🔗quotidiano.net

Trump: “Mi ha chiamato Xi, non è segno di debolezza”. La Cina toglie i dazi all’import di alcuni beni Usa: ecco quali - Pechino ha smentito il coinvolgimento in negoziati sui dazi e si prepara a uno "scenario estremo" nella guerra commerciale con gli Stati Uniti ... 🔗msn.com

Trump: 'Ha chiamato Xi'. Ma Pechino si prepara al peggio - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico sulla questione dei dazi con il leader cinese Xi Jinping, secondo quanto riportato da un'intervista ... 🔗ansa.it