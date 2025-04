Tony Effe chiama Francesco Totti in suo soccorso | problemi a riempire Circo Massimo | VIDEO

Francesco Totti ha realizzato un VIDEO con Tony Effe per promuovere il suo concerto a Circo Massimo. Infatti il rapper sta faticando a vendere i biglietti. Nel filmato compare anche Roberto GualtieriL'articolo Tony Effe chiama Francesco Totti in suo soccorso: problemi a riempire Circo Massimo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Tony Effe chiama Francesco Totti in suo soccorso: problemi a riempire Circo Massimo | VIDEO ha realizzato unconper promuovere il suo concerto a. Infatti il rapper sta faticando a vendere i biglietti. Nel filmato compare anche Roberto GualtieriL'articoloin suoproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Tony Effe prende a pallonate il Sindaco di Roma e annuncia il Circo Massimo in un video con Francesco Totti - Tony Effe suonerà al Circo Massimo il prossimo 6 luglio e lo annuncia con un video in cui palleggia nel sito storico capitolino con Francesco Totti, prendendo a pallonate il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Francesco Totti e Tony Effe al Circo Massimo - Il selfie tra Francesco Totti e Tony Effe scattato al Circo Massimo compare nelle storie di Instagram di entrambi i protagonisti accompagnato dal brano ‘Damme ‘na mano’. Il rapper si è autodefinito grande fan dell’ex capitano della Roma. In un’intervista nel programma ‘Stasera c’è Cattelan su Rai2’ Tony Effe aveva dichiarato che Totti viene pure prima della madre. 🔗lapresse.it

Francesco Totti, la corsetta mattutina al Circo Massimo con… Tony Effe: lo scatto virale - (Adnkronos) – Francesco Totti e Tony Effe insieme. A testimoniarlo è lo stesso Capitano che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che, in pochissimi minuti, ha fatto il giro del web: una corsetta mattutina al Circo Massimo al fianco del rapper. Francesco Totti e Tony Effe hanno una cosa in comune: l'amore per Roma. […] L'articolo Francesco Totti, la corsetta mattutina al Circo Massimo con… Tony Effe: lo scatto virale proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Roma chiama, Tony Effe risponde: il video con Francesco Totti per annunciare il live al Circo Massimo; Kekko Silvestre dei Modà sul caso Tony Effe: «Non avrei invitato a Sanremo chiunque parla delle donne in modo sconsiderato; Tony Effe si pensa 'sto gran Puffo: da Alessandro Cattelan si paragona a Francesco Totti e 'dissa' i fan che gli chiedono una foto. E starebbe pure ghostando Renato Zero...; Fedez e Tony Effe: chi canta in rima e chi stona in prosa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tony Effe palleggia insieme a Francesco Totti e rilancia il concerto al Circo Massimo - Giorni fa Tony Effe e Francesco Totti avevano postato sui loro canali social un selfie che li ritraeva, insieme, durante un allenamento al Circo Massimo. In tanti si erano chiesti il motivo di ... 🔗r101.it

Tony Effe: “convocato” Francesco Totti per il concerto al Circo Massimo - Per ricordare lo show del 6 luglio, il cantante pubblica un video su Instagram, dove si scambia la palla con lo storico numero 10 della Roma ... 🔗radioitalia.it

Tony Effe al Circo Massimo, l'annuncio con Totti e la 'pallonata' a Gualtieri - Video - Tony Effe ha annunciato sui social il concerto al Circo Massimo, che si terrà il prossimo 6 luglio. Per dare la notizia ai fan, il rapper ha condiviso un trailer in cui palleggia con Francesco Totti ... 🔗msn.com