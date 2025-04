Juventus Milik verso il rinnovo a sorpresa | i dettagli c'è un motivo

Milik si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L`attaccante polacco si è accordato per prolungare la scadenza. 🔗 Arkadiuszsi appresta a rinnovare il proprio contratto con la. L`attaccante polacco si è accordato per prolungare la scadenza. 🔗 Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic Juventus al passo d’addio: rinnovo naufragato da mesi, si cercherà la cessione ma… Lo scenario verso l’estate - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus al passo d’addio: rinnovo naufragato da mesi, si cercherà la cessione ma… Lo scenario sull’attaccante serbo verso l’estate L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti di proprietà della Juventus con cui ha un contratto in scadenza nel 2026 e che non rinnoverà. Il prolungamento è infatti un’ipotesi naufragata e in estate si cercherà la cessione, sebbene non sarà facile strappare cifre alte visto lo scarso minutaggio e la situazione contrattuale. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juventus, quale futuro per il serbo? Rinnovo congelato, si va verso questa ipotesi: gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, quale futuro per il serbo? Il rinnovo è una questione ormai congelata, si va verso questa ipotesi: gli ultimi aggiornamenti Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare del futuro di Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e per il quale la situazione è ormai congelata da diversi mesi. L’accordo per un eventuale prolungamento non è mai stato raggiunto, così il serbo si appresta a lasciare i bianconeri in estate. 🔗juventusnews24.com

Juventus verso l'Inter, Gatti punto fermo: il no al Nottingham Forest e il rinnovo - Federico Gatti pensa solo alla Juventus, nonostante l`offerta che il difensore classe 1998 ha ricevuto nelle scorse settimane da parte del Nottingham... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Juve, rinnovo a sorpresa: Milik prolunga fino al 2027; Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori; Vlahovic, il rinnovo è molto semplice: viaggio Ristic, formula Juve, la certezza; Juventus, bollettino medico: Milik. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rinnovo Milik, il polacco sarà ancora un giocatore della Juve: i particolari del prolungamento che lega il numero 14 ai bianconeri! - Rinnovo Milik, il polacco continuerà a vestire i colori bianconeri! I particolari dietro la firma del contratto con Madama Arkadiusz Milik rinnova il proprio contratto con la Juve. L’annuncio ufficios ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Milik rinnova a sorpresa: i dettagli e il motivo - Arkadiusz Milik si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L`attaccante polacco si è accordato per prolungare la scadenza (attualmente fissata. 🔗msn.com

News Juventus, McKennie verso il rinnovo: pronta la firma a queste cifre - McKennie verso il rinnovo con la Juventus: pronta la firma a queste cifre. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera News Juventus, McKennie verso il rinnovo: pronta la firma a queste ... 🔗jmania.it