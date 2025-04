VIDEO Barcellona Lamine Yamal | Blackout? Ecco come ho reagito

Barcellona racconta come si sono comportati lui e i suoi compagni durante il grande Blackout che ha colpito la Spagna

Barcellona, ma che capelli ha Lamine Yamal? Ecco il nuovo look | VIDEO - Lamine Yamal, giovanissimo fuoriclasse del Barcellona, fa discutere non soltanto per il suo talento in campo. Ma anche per i suoi capelli Il baby talento del Barcellona è stato ripreso dalle telecamere mentre si è allenato con un cappello di lana nonostante le alte temperature registrate in Spagna. Il motivo? Lamine Yamal ha deciso di sfidare il Real Madrid in finale di Copa del Rey con un nuovo look, che però ha sfoggiato soltanto una volta entrato in campo. 🔗pianetamilan.it

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Barcellona, Flick schietto su Yamal e Cubarsi: «Ho visto un video di loro due e da quel punto ho capito questa cosa» - Barcellona, gli elogi dell’allenatore dei catalani Flick su i due fuoriclasse Yamal e Cubarsi: gioielli che la squadra sta sgrezzando sempre di più In conferenza stampa, l’allenatore del Barcellona Flick ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sia su Cubarsi che su Yamal. LE PAROLE – «Parliamo sempre con i giocatori riguardo al loro posizionamento, a ciò […] 🔗calcionews24.com

Lamine Yamal: “Non mi paragono a Messi” - L’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter sarà la centesima partita di Lamine Yamal con il Barcellona. Al giovane talento di 17 anni è stato chiesto delle comparazioni con Lionel Me ... 🔗corrieredellosport.it

Barcellona-Inter, Yamal in conferenza: "Vogliamo provare a vincere tutto" - Lamine Yamal ha parlato in conferenza della sfida che attende il suo Barcellona contro l'Inter, valida per l'andata delle semifinali di Champions League: "C'è tanta voglia di vincerla, vogliamo dimost ... 🔗sport.sky.it

Yamal racconta le ore del blackout in Spagna prima di Barcellona-Inter: “Eravamo tutti nervosi” - L'attaccante del Barcellona Lamine Yamal alla vigilia della semifinale di Champions League con l'Inter ha parlato anche del blackout che ha coinvolto la ... 🔗fanpage.it