Musetti non ancora sicuro della top10 Tanti in pochi punti | dove deve arrivare a Madrid e Rune nel mirino

Lorenzo Musetti ha travolto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo un'ora e cinquantasei minuti di gioco. Il tennista italiano ha faticato a carburare nel primo set, è andato sotto per 4-1, ha dovuto annullare due break-point consecutivi e poi un set-point nel decimo game, ma poi ha macinato gioco e ha schiacciato il greco per la seconda volta consecutiva dopo il successo ottenuto un paio di settimane fa nei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo.Il toscano può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e agli ottavi di finale se la dovrà vedere contro l'australiano Alex de Minaur, proprio come era successo nei quarti del Principato. Si tratta di un match alla portata per l'azzurro, che spera di raggiungere i quarti di finale dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il canadese Gabriel Diallo.

